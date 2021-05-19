Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 21 травня / фото УНІАН, Андрій Марієнко
Залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання освітян почали щеплювати другою дозою вакцини від COVID-19.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
"Освітян, залучених до проведення ЗНО у 2021 році, вже почали щепити від COVID-19 другою дозою вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech. Для повної імунізації необхідно отримати дві дози цієї вакцини з інтервалом у 28 днів", - йдеться у повідомленні.
***Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 21 травня й триватиме до 15 червня.
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