Це вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech.

Залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання освітян почали щеплювати другою дозою вакцини від COVID-19.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

"Освітян, залучених до проведення ЗНО у 2021 році, вже почали щепити від COVID-19 другою дозою вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech. Для повної імунізації необхідно отримати дві дози цієї вакцини з інтервалом у 28 днів", - йдеться у повідомленні.

***Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 21 травня й триватиме до 15 червня.

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Автор: Леся Лещенко