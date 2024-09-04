В історичному центрі міста пошкоджено 26 будинків, дві школи та два медзаклади.

Внаслідок ранкової ракетно-дронової атаки пошкоджень зазнали будівлі в історичному центрі Львова. Про це в ефірі КИЇВ24 повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

За його словами, в результаті удару постраждали два райони міста, це понад 150 будинків.

"Більша частина шести будинків зруйнована, тобто вони не підлягають класичному відновленню, де можна поміняти вікна. В одному з цих будинків загинули шестеро львів’ян", - розповів Москаленко.

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Він додав, що одна з ракет поцілила у місце неподалік міської Ратуші.

"Це центр міста, це пам’ятки архітектури, історичний квартал. У цьому кварталі пошкоджено 26 будинків, дві школи та два медзаклади", - сказав посадовець.

За інформацією ГУ ДСНС у Львівській області, роботи по ліквідації наслідків ранкового ворожого обстрілу завершено. Врятовано 12 людей.

"Постраждали 53 людини, семеро загинули, серед них, за уточненими даними, двоє дітей (7 та 14 років)", - йдеться у повідомленні.

За даними мера міста Андрія Садового, наразі після ранкового ворожого обстрілу до лікарень Першого медоб’єднання звернулися 64 людини, серед них – вісім дітей.

Очільник міста зазначив, що 5 вересня у Львові оголошено Днем жалоби.

Ракетна атака на Львів 4 вересня

Вранці 4 вересня Росія завдала удару по Львову. Пошкоджено житлові будинки у центрі міста, медичні та освітні заклади.

Внаслідок атаки загинули семеро людей, у тому числі діти. Серед загиблих – матір та три доньки. Постраждали близько 50. У більшості з них – вибухові осколкові поранення тулуба, органів грудної клітки, кінцівок та обличчя. Також поранення внутрішніх органів, травми легень та судин.

Як відомо, ансамбль історичного центру Львова перебуває під захистом ЮНЕСКО.

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