У Києві після виходу міста з "червоної" зони діятиме низка карантинних обмежень, заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
У коментарі "Апострофу" він пояснив, що для переведення з "червоної" зони в столиці заповненість кисневих ліжок має не перевищувати 65%, також значення має рівень госпіталізації "ковідних" пацієнтів.
Перший показник, уточнив він, вже досягнуто.
Які діятимуть обмеження
За словами чиновника, після завершення локдауну в столиці обмеження стосуватимуться в першу чергу святкування великодніх свят і поминальних днів.
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"Передусім - відвідування церков. Ми спілкувались із головами церков, щоб обмежити кількість людей у приміщеннях (не більше однієї людини на 1 м. кв.) під час проведення богослужінь, і проводити освячення пасок на вулиці, з дотриманням усіх норм карантину", - сказав Поворозник.
"Транспорт буде працювати в звичайному режимі, з дотриманням 50% заповнюваності. З обмеженнями, що стосуватимуться або помаранчевої, або жовтої зони", - додав він.
Рішення щодо роботи шкіл і дитсадків буде ухвалене вже цієї середи. "Сподіваюсь, діти підуть до школи", - уточнив перший заступник голови КМДА.
Проведення в Києві концертів та інших масових заходів у травні, каже чиновник, залежатиме від епідеміологічної ситуації.
"Всі застереження, що видаються містом у частині проведення заходів, містять посилання про те, що це залежатиме від показників. Минулого року всі загальноміські заходи були повністю скасовані. Якщо ми говоримо про помаранчеву зону, кінотеатри в нас працювали на 50% завантаження. Все залежатиме від того, в якій ми опинимося зоні та які карантинні обмеження додатково діятимуть на той момент у місті", - резюмував він.
Карантин у Києві: обмеження і заборони
- Київ з 23 березня знаходиться в "червоній" зоні епіднебезпеки.
- З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд в громадському транспорті здійснюється за спецпропусками. Закриті дитсадки та школи.
- 14 квітня дія жорстких карантинних обмежень продовжили до 30 квітня.
- Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що вже до кінця цього тижня Київ покине "червону" зону карантину.
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