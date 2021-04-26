Також стало відомо, як працюватиме громадський транспорт.

У Києві після виходу міста з "червоної" зони діятиме низка карантинних обмежень, заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

У коментарі "Апострофу" він пояснив, що для переведення з "червоної" зони в столиці заповненість кисневих ліжок має не перевищувати 65%, також значення має рівень госпіталізації "ковідних" пацієнтів.

Перший показник, уточнив він, вже досягнуто.

Які діятимуть обмеження

За словами чиновника, після завершення локдауну в столиці обмеження стосуватимуться в першу чергу святкування великодніх свят і поминальних днів.

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"Передусім - відвідування церков. Ми спілкувались із головами церков, щоб обмежити кількість людей у приміщеннях (не більше однієї людини на 1 м. кв.) під час проведення богослужінь, і проводити освячення пасок на вулиці, з дотриманням усіх норм карантину", - сказав Поворозник.

"Транспорт буде працювати в звичайному режимі, з дотриманням 50% заповнюваності. З обмеженнями, що стосуватимуться або помаранчевої, або жовтої зони", - додав він.

Рішення щодо роботи шкіл і дитсадків буде ухвалене вже цієї середи. "Сподіваюсь, діти підуть до школи", - уточнив перший заступник голови КМДА.

Проведення в Києві концертів та інших масових заходів у травні, каже чиновник, залежатиме від епідеміологічної ситуації.

"Всі застереження, що видаються містом у частині проведення заходів, містять посилання про те, що це залежатиме від показників. Минулого року всі загальноміські заходи були повністю скасовані. Якщо ми говоримо про помаранчеву зону, кінотеатри в нас працювали на 50% завантаження. Все залежатиме від того, в якій ми опинимося зоні та які карантинні обмеження додатково діятимуть на той момент у місті", - резюмував він.

Карантин у Києві: обмеження і заборони

Київ з 23 березня знаходиться в "червоній" зоні епіднебезпеки.

З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд в громадському транспорті здійснюється за спецпропусками. Закриті дитсадки та школи.

14 квітня дія жорстких карантинних обмежень продовжили до 30 квітня.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що вже до кінця цього тижня Київ покине "червону" зону карантину.

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Автор: Юрій Годован