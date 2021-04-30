Зокрема, забороняється й надалі проведення дискотек, робота нічних клубів, а також святкові заходи, бенкети, майстер-класи у закладах харчування.

Влада Києва нагадала, які заборони діятимуть у місті з 1 травня у зв’язку з переходом з «червоної» у «помаранчеву» зону епідемічної безпеки.

Відповідна інформація розміщена на сайті київської влади.

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Як зазначається, відповідно до рішення Державної комісії з надзвичайних ситуацій, із 1 травня у Києві скасовується «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Для забезпечення обмежувальних заходів, що відповідають «помаранчевому» рівню епіднебезпеки, з 00:00 1 травня на території Києва діятиме низка заборон, які зафіксовані у протоколі № 5 засідання міського штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Що буде заборонено

Забороняється: перебування у громадських будинках і спорудах, транспорті без вдягнутих захисних масок; перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу; самовільне залишення місця самоізоляції, обсервації; проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. м або наповненістю залів понад 50% місць; робота кінотеатрів та інших закладів культури з наповненістю залів понад 50% місць; перевезення у транспорті пасажирів більше, ніж 50% від кількості місць, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу.

Також під забороною проведення дискотек, робота нічних клубів, святкові заходи, банкети, майстер-класи у закладах харчування; робота закладів громадського харчування після 24:00 та до 7:00, крім доставлення та замовлень із собою; розміщення відвідувачів у закладах харчування на відстані менше 2 м між столами та більш ніж 4 осіб за столом; обслуговування відвідувачів без забезпечення маркування для дотримання дистанції у черзі у 1,5 м, дотримання маскового режиму та організації централізованого збору використаних масок.

Крім того, забороняється діяльність закладів з розміщення, крім готелів, санаторно-курортних закладів, а також реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю; відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш ніж 50 % здобувачів освіти та персоналу; проведення у закладах освіти масових заходів для учасників із більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів; діяльність спортзалів та фітнес-центрів, якщо відвідувачів більше, ніж 1 особа на 10 кв. м, басейнів – якщо більше від 4 осіб на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 осіб – для спортивно-тренувальних груп; відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту тимчасового або постійного проживання.

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Що запрацює

З 1 травня у столиці відновить роботу у звичайному режимі, але з дотриманням протиепідемічних обмежень, громадський транспорт. Також почнуть працювати заклади торгівлі, торговельно-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри.

5 травня місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах.

Наголошується, що у Києві ухвалили особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Великодня. Зокрема, місто закликає проводити масові богослужіння на Великдень у режимі відеотрансляції, а освячення великодніх кошиків – на відкритому повітрі із дотриманням протиепідемічних заходів, у тому числі забезпеченням дотримання дистанції 1,5 м між присутніми.

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Автор: Інна Андаліцька