Бійці кажуть, що якість харчування погіршилась, а "реформа" залишилась десь на папері.

Українських бійців на Гончарівському полігоні в Чернігівській області годують неякісною їжею.

Нові фото з раціоном бійців оприлюднив у Facebook військовослужбовець Роман Глех.

«Стандарти не НАТО 2 частина. Гончарівський полігон не перестає радувати широким вибором смакоти. Фото від 10.06.2021 р, хлопці питають офіцерів: «Так що, свині сьогодні голодні будуть??», - написав він у публікації.

У коментарях користувачі звертають увагу, що бійців годують мороженою ковбасою. Глех, натомість, каже що якість харчування лише погіршилась, а відповідна реформа так і залишилась десь на папері.

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Реформа харчування в армії

В 2019 році міністр оборони Андрій Загороднюк заявляв, що з 2020 року усі частини Збройних сил України з початку 2020 року перейдуть на нову систему харчування.

В березні минулого року в Міноборони відзвітували про те, що в бойових частинах ЗСУ завершився перехід на нову систему харчування.

Зазначалось, що наразі у військовослужбовців з’явилася можливість вибрати собі обіди, сніданки та вечері на власний смак і за сезоном. Відкриваючи каталог продуктів харчування, наданий постачальними компаніями-переможцями процедури публічних закупівель, командир військової частини може обирати продукти як у віртуальному супермаркеті.

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Автор: Дмитро Захаров