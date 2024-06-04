Президент поспілкувався з головкомом, міністрами та главами ОВА.

Президент України Володимир Зеленський після повернення до Києва з міжнародного турне провів Ставку верховного головнокомандувача. Про це він повідомив у Telegram.

За словами глави держави, він, зокрема, заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках.

"Були доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна: боротьба з російськими "орланами", "ланцетами" й іншими дронами та розвиток власних технологій БпЛА та РЕБ. Ми також визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО", - написав Зеленський. Відео дня

Він уточнив, що начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів. У свою чергу голови Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій повідомили про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об’єктів - зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом.

Війна в Україні - останні новини

В Офісі президента розповіли про трансформацію війни в Україні. За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, від західних партнерів необхідна швидкість в ухваленні рішень.

Крім того, в ОП переконані, що гарантувати реальний мир можна лише шляхом воєнної поразки агресора.

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