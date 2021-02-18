Глава ОП запропонував студентам взяти участь у Форумі "Україна 30".

Керівник ОП України Андрій Єрмак запропонував відновити стажування студентів в офісі президента.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

Голова ВП зустрівся зі студентами Української академії лідерства в рамках Всеукраїнського Форуму молодих державників "Софія Київська" та запросив слухачів Академії долучитися до участі у Всеукраїнському форумі "Україна 30" та запропонувати свій святковий проект до 30-річчя незалежності України.

Він зазначив, що неможливо побудувати сучасну країну без участі амбітних, світлих, патріотичних, небайдужих та освічених молодих людей.

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"Після сьогоднішньої зустрічі бачу, що нам точно варто відновити стажування студентів в Офісі президента, яка була згорнута через ковіда. Упевнений, що студенти зможуть привнести свіжий погляд у багато процесів, оскільки всі істотні зміни відбуваються тоді, коли людині не байдуже», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу глави держави повідомив, що після закінчення карантину планується відновити програму стажування в повному обсязі, і студенти зможуть долучитися до роботи Офісу в напрямках, які їм цікаві.

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Автор: Денис Прядко