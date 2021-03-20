У Києві на вулиці Банковій, біля Офісу президента України, акція на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка завершилась салютом з нагоди дня його народження.
Як передає кореспондент УНІАН, протестувальники привітали Стерненка, який перебуває в Одеському СІЗО, а потім встановили біля вхідних дверей до будівлі салютні установки.
Канонада із салюту тривала кілька хвилин під вигуки: "З днем народження, Сергію!".
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Після цього учасники акції почали розходитися.
Акція на підтримку Стерненка: що відбувалося
- Акція на підтримку громадського активіста Стерненка на знак протесту проти його ув’язнення в день його народження розпочалась о 19:00.
- Її учасники скандували: "Зеленський, не мовчи!", а також: "Справедливість - Стерненку, справедливість - усім!".
- Протестувальники висунули вимоги до президента Володимира Зеленського: відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Ірину Венедіктову, звільнити з-за грат Стерненка та Андрія Антоненка, а також ввести санкції проти Андрія Портнова.
- Вони палили фаєри і кидали їх в бік поліцейських. Окрім того, вони розмалювали вхідні двері та стіни ОП, а також порозливали червону фарбу.
- В двох центральних дверях Офісу протестувальники розбили скло і кинули туди петарду.
Справа Стерненка: що відомо
23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.
Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.
19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.
Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненка в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.
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