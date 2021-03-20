Канонада із салюту тривала кілька хвилин під вигуки: "З днем народження, Сергію!"

У Києві на вулиці Банковій, біля Офісу президента України, акція на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка завершилась салютом з нагоди дня його народження.

Як передає кореспондент УНІАН, протестувальники привітали Стерненка, який перебуває в Одеському СІЗО, а потім встановили біля вхідних дверей до будівлі салютні установки.

Канонада із салюту тривала кілька хвилин під вигуки: "З днем народження, Сергію!".

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Після цього учасники акції почали розходитися.

Акція на підтримку Стерненка: що відбувалося

Справа Стерненка: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненка в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Дмитро Хилюк