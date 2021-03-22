Дмитро Разумков зауважив, що "демократія повинна бути демократією".

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков прокоментував ситуацію довкола акції біля Офісу президента.

Про це він сказав у коментарі журналістам під час візиту до Брюсселю (Бельгія), що транслював канал «Україна 24».

Читайте такожОП оцінив збитки від вандалізму на акції прихильників Стерненка у два мільйони гривень (відео)Відповідаючи на питання щодо його ставлення до подій біля Офісу президента, спікер зауважив, що «демократія повинна бути демократією».

«Це не означає, що можна робити все що тобі заманеться. Тому що твої права закінчуються рівно там, де починаються права іншого. І якщо ми будемо дозволяти собі псувати будь-яке майно: державне, особисте - це неповага, в першу чергу, до себе, в першу чергу, до своєї держави», - сказав Разумков.

Він наголосив, що інституції необхідно поважати.

«І точно не треба зганяти своє невдоволення тими чи іншими подіями на стінах. Стіни здачі не дають», - зазначив голова ВР.

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Вирок Стерненку: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Стерненка і ще одного обвинуваченого у справі - Руслана Демчука - взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві громадянина Івана Кузнєцова та незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Таня Поляковська