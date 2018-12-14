На Херсонщині скасували регіональний статус російської мови

За це рішення на сесії в п'ятницю проголосували 45 депутатів облради.

Депутати Херсонської обласної ради скасували рішення про надання російській мові статусу регіональної.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення на сесії в п'ятницю проголосували 45 депутатів облради.

Зокрема, депутати визнали таким, що втратило силу, рішення ради VІ скликання від 17 серпня 2012 року № 553 «Про першочергові заходи з виконання в Херсонській області Закону України «Про засади державної мовної політики», яким російській мові було надано статус регіональної.

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Контроль за виконанням рішення поклали на постійну комісію обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, захисту прав і свобод людини, законності та правопорядку, боротьби з корупцією, з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою.

Раніше УНІАН повідомляв, що Харківська обласна рада минулого тижня проголосував за скасування свого рішення від 2012 року, яке надало російській мові статус регіональної.

У лютому цього року Конституційний Суд України визнав закон «Про засади державної мовної політики» (відомий як «закон Ківалова-Колесніченка») таким, що не відповідає Основному закону. Подання про конституційність закону надійшло до КСУ в липні 2014 року; у жовтні було відкрито провадження у справі щодо його відповідності Конституції.

Довідка УНІАН. Закон «Про засади державної мовної політики» набув чинності 10 серпня 2012 року. Ним передбачено, що в 13 регіонах України російська мова отримує статус регіональної, який практично прирівнює її до державної. Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, на якій у конкретному регіоні розмовляє не менше 10% жителів.

У свій час прийняття закону викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями. Верховна Рада 23 лютого 2014 року визнала таким, що втратив чинність, закон про основи державної мовної політики від 3 липня 2012 року. Однак тодішній в. о. президента України і голова Верховної Ради Олександр Турчинов відмовився схвалити скасування цього закону.