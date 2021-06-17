На даний час там перебувають близько сотні людей і ще продовжують прибувати.

Біля Міністерства внутрішніх справ України учасники акції до дня народження Катерини Гандзюк запалили фаєри.

Як передає кореспондент УНІАН, на вулиці Богомольця, 10 біля МВС зібралися небайдужі громадяни, щоб спитати в очільників міністерства, зокрема у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про розслідування справи щодо замовлення вбивства Гандзюк.

Учасники акції написали на асфальті прізвища посадовців МВС: Аваков, Геращенко, Меріков, Курділов, та перекреслити їх червоними смугами.

Мітингувальники вважають, що їх та прес-секретаря МВС Артема Шевченка треба покарати за саботування і спроби фальсифікації справи.

Вони скандують: «Аваков – чорт» та «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Також учасники акції хочуть запитати, чому й досі не покарані замовники цього нападу, зокрема Владислав Мангер.

Водночас на вулиці Богомольця перебувають дуже багато правоохоронців, вони оглядають наплічники та сумки людей, які прямують на акцію.

Також помічені поліцейські зі службовими собаками. Рух по вулиці Богомольця ускладнено - правоохоронці цікавляться метою проїзду повз будівлю МВС у водіїв.

На акцію також прийшли відомі активісти Сергій Стерненко та Роман Ратушний (підозрюваний у вчиненні хуліганський дій під час акції біля Офісу президента 20 березня).

Вбивство Катерини Гандзюк: подробиці

Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За три місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, вона отримала хімічні опіки понад 30% тіла.

У червні 2019 року було засуджено п’ятьох виконавців злочину.

Нині Дніпровський райсуд Києва розглядає справу за обвинуваченням екс-голови Херсонської облради Мангера та його пособника Левіна в замовленні та організації нападу на Гандзюк.

Мангер та Левін обвинувачуються в організації та замовленні злочину. Їм інкримінують правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу. Мангер і Левін перебувають під вартою.

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Автор: Дмитро Хилюк