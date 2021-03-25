За розповсюдження фейку про вакцину жінці загрожує штраф або виправні роботи / фото ua.depositphotos.com

В Івано-Франківській області судитимуть жінку, яка у соціальній мережі Facebook поширила неправдиву інформацію про вакцину.

Про це повідомляє прес-служба Коломийського районного суду.

Читайте такожРНБО ухвалила рішення про створення Центру протидії дезінформації"До Коломийського міськрайонного суду надійшла справа про притягнення до адміністративної відповідальності жительки міста Коломиї за поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення (ст. 173-1 КУпАП)", - йдеться в повідомленні.

За інформацією суду, на своїй сторінці у Facebook жінка "розповсюдила неправдиву інформацію щодо вакцини, яка нібито не пройшла всіх етапів випробування, що могло викликати паніку серед населення".

Жінці загрожує штраф у розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 грн) або до одного місяця виправних робіт з відрахуванням 20% заробітку.

Судове засідання призначене на ранок 8 квітня.

Фейки про вакцинацію проти COVID-19

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Автор: Катерина Комолова