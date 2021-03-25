За інформацією суду, на своїй сторінці у Facebook жінка розповсюдила неправдиву інформацію про те, що вакцина не пройшла всі етапи випробування.

В Івано-Франківській області судитимуть жінку, яка у соціальній мережі Facebook поширила неправдиву інформацію про вакцину.

Про це повідомляє прес-служба Коломийського районного суду.

Читайте такожРНБО ухвалила рішення про створення Центру протидії дезінформації"До Коломийського міськрайонного суду надійшла справа про притягнення до адміністративної відповідальності жительки міста Коломиї за поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення (ст. 173-1 КУпАП)", - йдеться в повідомленні.

За інформацією суду, на своїй сторінці у Facebook жінка "розповсюдила неправдиву інформацію щодо вакцини, яка нібито не пройшла всіх етапів випробування, що могло викликати паніку серед населення".

Жінці загрожує штраф у розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 грн) або до одного місяця виправних робіт з відрахуванням 20% заробітку.

Судове засідання призначене на ранок 8 квітня.

Фейки про вакцинацію проти COVID-19

Раніше Міністерство охорони здоров'я розвінчало міфи про вакцинацію від COVID-19 та оприлюднило перелік фейків на своєму сайті.

Facebook позначатиме пости про вакцини проти COVID-19 спеціальними мітками. Такий захід - частина нової кампанії на підтримку вакцинації, в рамках якої Facebook хоче допомогти 50 млн осіб наблизитися до отримання щеплення.

Компанія Twitter повідомила, що видалятиме неправдиву інформацію про вакцини проти COVID-19 зі сторінок соціальної мережі. Зокрема, видалятимуться повідомлення про шкоду вакцини для здоров'я.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова