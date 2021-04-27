Микола Чернотицький має обіймати посаду протягом наступних чотирьох років.

Новим головою правління Суспільного мовника став Микола Чернотицький.

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Як повідомляється на сайті "Суспільного", 27 квітня Наглядова рада АТ «НСТУ» підтримала кандидатуру Чернотицького на голосуванні - він отримав 10 з 15 голосів.

Всього у фінальному турі виборів голови правління АТ «НСТУ» взяли участь четверо кандидатів: Віталій Докаленко, Оксана Цибуля, Микола Чернотицький та Андрій Шаповалов.

Зазначається, що Микола Чернотицький з 2017 року входить до правління Суспільного мовника. З 2017 по 2019 рік — відповідальний за діяльність з оптимізації центральної та регіональної структури НСТУ. З 2019 по 2021 рр. — відповідальний за адміністративно-господарський напрям і регіональний розвиток компанії.

З лютого 2019 року Микола Чернотицький був т.в.о. голови правління (31.01–6.05.2019) та в.о. голови правління UA: Суспільне мовлення (6.05–31.06.2019).

Голова правління АТ «НСТУ» обирається на конкурсних засадах, на 4-річний термін.

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Автор: Дмитро Захаров