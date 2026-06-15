Спрощений механізм повернення із СЗЧ: в Міноборони повідомили, скільки вже отримали рапортів

У відомстві кажуть, що очікують на повернення із СЗЧ тисяч людей.

За минулі вихідні, після запуску Міністерством оборони України спрощеного механізму добровільного повернення із СЗЧ, вже подано 80 рапортів, з яких 22 - погоджено. Про це сказав на брифінгу заступник міністра оборони Мстислав Банік.

"Зважаючи на те, що ми не приділяли великої уваги кампанії по поверненню із СЗЧ, то йдеться про людей, які встигли відслідкувати новини, зреагувати на звернення, які озвучив, зокрема, президент України, тому це досить непогані результати", - додав він.

При цьому наголосив, що в міністерстві очікують на повернення десятків тисяч людей, які самовільно залишили частини (СЗЧ).

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Як повідомляв УНІАН, військові, які станом на 12 червня самовільно залишили частину (СЗЧ), зможуть повернутися до 20 вересня за новою процедурою. В Міноборони зазначали, що найпростіший шлях повернення буде через застосунок "Армія+". Зокрема, там можна:

обрати новий підрозділ з переліку;

вказати бажаний напрям служби та досвід;

отримати супровід до зарахування в нову частину.

Після погодження рапорту в "Армія+" з’являється статус "В дорозі", який підтверджує, що військовий добровільно повертається на службу, і дає 5 днів, щоб прибути до нової частини.

Подати заявку також можна:

напряму до обраної військової частини;

через 1-й Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ;

через 2-й Центр рекрутингу Десантно-штурмових військ – для військовослужбовців ЗСУ.

В Міноборони зазначили, що в даний час послуга доступна для військових ЗСУ та Державної спецслужби транспорту. Для військових Національної гвардії можливість подати рапорт в "Армія+" запрацює найближчим часом.

Що з приводу СЗЧ говорить міністр оборони

Міністр оборони України Михайло Федоров наголосив, що важлива частина реформи – fast track повернення військовослужбовців із СЗЧ до найефективніших підрозділів Сил оборони. Він попередив, що скористатися цією програмою можна до 20 вересня і розкрив покроковий алгоритм процедури.

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