Чоловік пішов у СЗЧ після трьох тижнів служби: як його покарав суд

Військовослужбовець залишив частину після трьох тижнів служби та пояснив свій вчинок страхом убивати людей. Суд призначив йому п’ять років ув’язнення.

На Чернігівщині суд визнав винним мобілізованого військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину після трьох тижнів служби. Чоловіку призначили п’ять років позбавлення волі. Відповідний вирок 14 травня ухвалив Козелецький районний суд.

Згідно з матеріалами справи, чоловіка мобілізували до лав Збройні Сили України 15 травня 2024 року. Його направили курсантом до навчальної механізованої роти однієї з військових частин.

Як встановив суд, 5 червня 2024 року близько 07:00 військовослужбовець без дозволу командування залишив територію частини та не повернувся до місця проходження служби.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав провину. Він пояснив, що після кількох тижнів служби перебував у панічному стані та вирішив залишити частину, оскільки є віруючою людиною і "не хотів, щоб хтось загинув від його рук".

Також чоловік повідомив, що після самовільного залишення частини жив удома та в орендованій квартирі, а паралельно працював. У суді він назвав свій вчинок помилкою та висловив щире каяття.

Суд визнав його винним за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України – самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану. Обвинуваченому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Під час ухвалення рішення суд врахував каяття обвинуваченого та відсутність обставин, що обтяжують покарання. Водночас зазначалося, що чинне законодавство не дозволяє застосовувати умовне покарання за подібні злочини, скоєні під час воєнного стану.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з моменту проголошення.

