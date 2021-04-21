У міськраді заявили, що не дозволять цим підприємцям наживатися за рахунок своїх законослухняних непрацюючих конкурентів.

У Миколаєві не відшкодовуватимуть збитки підприємцям, які продовжують торгувати непродовольчими товарами на ринках попри обмеження «червоної» зони.

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Про це повідомляється на сторінці департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради у Facebook.

За словами директора департаменту Андрія Єрмолаєва, на ринках міста не всі підприємці дотримуються карантинних обмежень. Зокрема, попри заборону триває продаж непродовольчих товарів.

«Це суперечить тим домовленостям, яких досягли на своїй нещодавній зустрічі міський голова та керівники ринків Миколаєва. Було вирішено, що керівники, які постраждали від введення посилених карантинних обмежень, зможуть отримати відшкодування сплачених податків. І в свою чергу – знизити орендну платню для підприємців. Але мова йшла про допомогу саме тому, що бізнесмени, які займаються продажем непродовольчих товарів, тимчасово не можуть працювати через локдаун», - розповів він.

Чиновник додав, що ті, хто проігнорував карантинні вимоги та буде намагатися звернутися до міста за відшкодуванням, його не отримають.

«Такі собі «хитруни», м’яко кажучи, які наживаються за рахунок своїх законослухняних непрацюючих конкурентів, періодично виявляються перевірками. Хотіти і рибку з’їсти і в воду не лізти – цілком природно, але в даному випадку це не спрацює», - зазначив Єрмолаєв.

Наразі Миколаївська область перебуває в «червоній» зоні епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

За минулу добу в Миколаєві зафіксовано 241 новий випадок COVID-19, загалом по області – 397.

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Автор: Світлана Макринська