Буткевич потрапив у російський полон на початку червня 2022 року.

Так звані "суди" терористичних угруповань "Л\ДНР" на окупованій частині Донбасу засудили до 13 років позбавлення волі полоненого правозахисника та журналіста Максима Буткевича.

Крім того, як повідомила "Новая газета Европа" терористичні "суди" засудили ще двох українських військових: Віктор Холозей засуджений до 8,5 років, а Владислав Шель до 18,5 років позбавлення волі.

Терористи звинуватили українців у "жорстокому поводженні з цивільним та застосуванні у війні заборонених методів".

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Хто такий Максим Буткевич

Максим Буткевич вступив у лави ЗСУ в березні 2022 року. Він український правозахисник і журналіст, співзасновник ZMINA і Hromadske radio.

Потрапив у російський полон на початку червня 2022 року. Про його полон повідомили росЗМІ, опублікувавши відео допиту. Стверджувалось, що нібито українські військові, в тому числі й Буткевич, "здалися в полон під Гірським".

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