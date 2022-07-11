Пропагандисти повідомили про захоплення Максима Буткевича ще в червні.

Український правозахисник Максим Буткевич опинився в російському полоні. Питанням його звільнення займається Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених.

Про це повідомляють російське пропагандистське видання "РИА-Новости".

Про захоплення Буткевича вперше російські пропагандисти заявили ще в червні. Стверджувалося, що нібито Буткевич "здалися в полон під Горським" разом з іншими українськими військовими.

За даними Zmina, батькам правозахисника повідомило про його полон, але мати Буткевича розповіла, що дізналася про долю сина з відео, яке з'явилося в соцмережах в кінці червня. Жодної інформації про сина мати досі не отримала.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Мін'юсту, в установах Державної кримінально-виконавчої служби створено понад 50 дільниць для утримання військовополонених російських окупантів. Їх утримують у відокремлених ізольованих приміщеннях, окремо від українських в'язнів.

Полонених, які не мають перспектив швидкого обміну, доставляють на захід України, в табір для військовополонених, де залучають до деревообробних робіт.

Щомісяця на утримання одного військовополоненого необхідно мінімум 3 тисячі гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: