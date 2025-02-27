Значна частина людей виїхали з зони бойових дій, але не змінили місце реєстрації.

Вибори в Україні найближчим часом малоймовірні, бо для цього відсутня безпека, а значна частина інфраструктури знищена. Про це в етері проєкту "Тема з Мосейчук" заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Перша перевірка гарантій безпеки - це ці вибори, повоєнні. Без гарантій безпеки не можна ніяк про це говорити. А давайте це спочатку вирішимо", - сказав він.

Крім цього, додав Корнієнко, в Україні треба відновити виборчу інфраструктуру.

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"В Миколаївській області зруйновано, я думаю, близько 500 дільниць. В Харківській - кілька тисяч", - сказав заступник голови парламенту.

За його словами, ще одна проблема - реєстр виборців. Значна частина людей виїхали з зони бойових дій, але не змінили місце реєстрації, а є ще ті, хто за кордоном. Корнієнко пояснив:

"Як ми знайдемо людей? Ми відкрили Державний реєстр виборців - в нас 3 мільйони виборців зараз зареєстровані в Донецькій області. Ми запитали ЦВК - що відбувається? Люди не перереєстровуються за новими адресами. Ви можете уявити собі ці повоєнні вибори? Що це буде? В нас 8 мільйонів людей не в Україні".

Він стверджує, що на це все треба дуже багато часу.

"Безпека, умови, гроші і тільки після того ми можемо говорити про вибори. В ЄС нас не візьмуть, якщо в нас будуть низькодемократичні вибори", - додав Корнієнко.

Можливіть виборів в Україні

Колишній командувач Збройних сил України Валерій Залужний поки що не готовий сказати, чи буде він балотуватися на повоєнних виборах. За його Залужного, перш ніж відповідати на питання про участь у виборах, спочатку потрібно здобути умови, за яких "такі питання будуть абсолютно доречні".

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