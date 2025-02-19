Екс-командувач ЗСУ зауважив, що він вже працює на державу.

Колишній командувач Збройних сил України Валерій Залужний поки що не готовий сказати, чи буде він балотуватися на повоєнних виборах. Про це він заявив під час форуму "Україна змінює світ", організованого виданням NV.

За словами Залужного, перш ніж відповідати на питання про участь у виборах, спочатку потрібно здобути умови, за яких "такі питання будуть абсолютно доречні".

"Я вважаю: прийдуть ці умови, тоді я, як людина, яка перебуває на державній службі, працює безпосередньо на державу, готовий буду відповідати на такі питання", - сказав він.

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Екс-главком наголосив, що, зараз "у нас задача одна: вистояти і зберегти нашу державу", а вже потім можна буде "думати про інше".

Вибори в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, після переговорів делегацій РФ і США, які відбулися цього тижня в Саудівській Аравії, Дональд Трамп накинувся із критикою на українське керівництво. Зокрема заявив, що в Україні повинні пройти вибори.

Перед цим лідер фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія наголосив, що українські закони забороняють вибори під час війни. Також він нагадав, що у 2023 році усі парламентські фракції домовилися про проведення виборів через пів року після закінчення війни.

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