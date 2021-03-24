Зараз доля дівчинки невідома / фото Телеграф
У Києві дівчинці гойдалками відірвало палець.
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Дівчинка близько восьми років грала в парку Партизанської слави.
Залізні гойдалки так затиснули їй пальці, що роздроблена фаланга ледь трималася.
Свідки розповідають, що все сталося дуже швидко. Мами на майданчику намагалися зупинити кров.
Зараз доля дівчинки невідома. Але жителі району розповідають, що в парку часто травмуються діти.
Новини України: у київському парку дівчинці гойдалками відірвало палець
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