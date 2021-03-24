Інцидент стався в парку Партизанської слави.

У Києві дівчинці гойдалками відірвало палець.

Читайте такожОдеський зоопарк на кілька днів перетворився на знімальний майданчик (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Дівчинка близько восьми років грала в парку Партизанської слави.

Залізні гойдалки так затиснули їй пальці, що роздроблена фаланга ледь трималася.

Свідки розповідають, що все сталося дуже швидко. Мами на майданчику намагалися зупинити кров.

Зараз доля дівчинки невідома. Але жителі району розповідають, що в парку часто травмуються діти.

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Автор: Людмила Жерновська