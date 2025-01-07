Тепер діти у безпеці.

Троє дітей, які після російського вторгнення залишалися на тимчасово окупованій території, були врятовані і возз'єдналися з рідною мамою. Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

Так, у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій трьох дітей. Йдеться про 17-річного юнака та двох малолітніх хлопчиків.

"Молода мама, яка через війну була змушена покинути Україну, довгий час жила в розлуці зі своїми маленькими синами, не в змозі самостійно забрати їх з тимчасово окупованої території. Завдяки зусиллям рятувальної місії, родина возз’єдналася, і тепер діти перебувають у безпеці", – повідомив Єрмак.

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За словами керівника ОП, 17-річний хлопець зазнав переслідувань, численних допитів і погроз через свою проукраїнську позицію та допомогу Збройним Силам України. Наразі він у безпеці, отримує необхідну підтримку та готується до навчання в українському освітньому закладі.

Українські діти на окупованих територіях

Російські окупанти незаконно вивозять українських дітей з української території. Дані тих, кого росіяни вивезли до РФ, зʼявляються на російських сайтах для всиновлення. Про українське походження жодного з дітей не згадується.

Дітей депортують і на територію Білорусі. За останні три роки туди було вивезено 2219 українських дітей з територій, які перебувають під російською окупацією. Білорусь, як і Росія, провадила "перевиховання" українських дітей в ідеях "русского міра".

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