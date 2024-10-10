Білорусь, як і Росія, провадила "перевиховання" українських дітей в ідеях "руського міра".

За останні три роки до Білорусі було вивезено 2219 українських дітей з територій, які перебувають під російською окупацією. Про це йшлося на брифінгу Міжнародної групи правозахисних організацій, до якої входить Центр прав людини ZMINA.

Зазначається, що вивозити дітей з окупованої частини Донбасу до Білорусі почали ще з другої половини 2021 року, і цей процес тривав щонайменше до червня 2024 року. При цьому найчастіше дітей вивозили саме під час навчального року.

Хоча окупанти стверджували, що вивозять дітей тимчасово на відпочинок, насправді їх піддавали індоктринації, тобто політичному і культурному "перевихованню". Частину дітей направляли до білоруських шкіл, де їх навчають за програмою, подібною до російської, в якій повно кремлівської пропаганди. При цьому білоруська держава ідентифікує українських дітей у Білорусі як "росіян" і визнає нав’язане їм російське громадянство.

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Правозахисники також знайшли докази залучення українських дітей до участі у воєнізованих молодіжних організаціях Білорусі. Також серед дітей пропагандують службу в збройних силах Росії.

Правозахисники наголошують, що цифра у 2219 дітей, яких вивезли до Білорусі, є неповною, адже включає лише ті випадки, щодо яких є переконливі докази.

Білоруська влада активно сприяла процесам депортації та індоктринації українських дітей з окупованих Росією територій. У серпні 2023 року Олександр Лукашенко обисто підтвердив домовленість з Володимиром Путіним щодо фінансування вивезення дітей за рахунок бюджету "Союзної держави". Роль білоруської держави є помітною і на фактах, коли українських дітей возили на екскурсії до військових частин армії Білорусі.

Росія викрадає українських дітей

Як писав УНІАН, Російська Федерація налагодила масштабну систему "мілітаризації" вкрадених українських дітей та готує їх до війни, в тому числі для участі в подальшій агресії проти України. Правозахисники попереджають, що час грає проти України.

Також ми розповідали, що священики РПЦ допомагають окупантам з русифікацією депортованих українських дітей. Їх також залучають до "військово-патріотичних" молодіжних організацій в Росії.

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