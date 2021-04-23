За словами жінки, на Якименка перестали здійснювати психологічний та фізичний тиск, однак продовжують не надавати медичну допомогу.

Дружина українського політв'язня Володимира Якименка, якого незаконно засудили і утримують в російській колонії, розповіла про умови його утримання та про стан його здоров'я.

Читайте також"Тут людей катують і знущаються": в’язень Кремля надіслав Денісовій відео з тюремної лікарні в РФЯк повідомила УНІАН Олена Якименко, після першого візиту консула України в РФ Сергія Диризи, який відбувся минулого року, та повідомлень уповноваженої Верховної Ради з прав людини Денісової на її чоловіка перестали здійснювати психологічний та фізичний тиск.

"Можливо, це пов'язано з тим, що відразу після всіх тих подій у колонії змінили начальника", - припускає вона.

За словами Якименко, стан здоров'я її чоловіка залишається таким самим - покращень немає.

"Дуже турбує вибите під час допитів плече, та й хронічний гастрит дає про себе знати. Але ми уже точно знаємо, що лікувати там ніхто нікого не буде... Там крім знеболювального більше нічим не лікують", - зазначила вона.

Дружина політв'язня повідомила, що адміністрація колонії не дозволяє передавати Якименку необхідні ліки, аргументуючи це тим, що він не працює у колонії як інші засуджені.

Вона розповіла, що в одному бараку з її чоловіком перебувають ще близько 150 людей.

"Умови після ремонту, який зробили ув'язнені за свій кошт, більш-менш нормальні. Правда, в зимовий період дуже холодно..., а речі, які ми передавали, забрали. Але, як каже чоловік, це все квіточки порівняно з СІЗО у Криму, де всю зиму у них не було навіть скла на вікнах, в камері все покривалось кригою, і на додачу до цього там були клопи та блохи", - розповіла Якименко.

За її словами, до колонії також заборонили передавати медичні маски, незважаючи на необхідність дотримання карантинних обмежень під час пандемії.

"Минулоріч, коли у них почали хворіти, то навмисно в їдальні затримували всіх, щоб скоріше всі перехворіли. То був страшний період. Кожну хвилину просили Бога, щоб усе було добре. На щастя..., чоловік одужав", - зазначила жінка.

Вона також підкреслила, що жодного зв'язку з родинами політв'язнів українська влада не підтримує, попри їхні численні акції під будівлею Офісу президента, письмові звернення та заклики до комунікації.

Якименко зауважила, що термін ув'язнення її чоловіка за сфабрикованою справою спливає аж наприкінці 2032 року, тому родина дуже сподівається на ймовірний обмін ув'язненими між Україною та РФ.

Ув'язнення Володимира Якименка: що відомо

Таксист та активіст “Автомайдану” Володимир Якименко з Херсонщини активно допомагав українській армії на Донбасі та кримчанам, які у 2014 році покидали півострів через російську окупацію.

У червні 2017 року російські силовики затримали його на адмінмежі з окупованим Кримом та звинуватили у транспортуванні наркотиків.

У перші дні Якименка катували, щоб отримати зізнання.

Згодом підконтрольний Кремлю "суд" у Криму ув'язнив його на 15,5 років.

Якименка етапували до колонії у місто Пугачов Саратовської області РФ.

За словами дружини Якименка, після суду його також продовжувати катувати.

У грудні 2019 року український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що Якименку не надають належної медичної допомоги через біль у животі, ключиці та проблеми з зубами, а працівники колонії застосовували до нього фізичне насильство.

У лютому 2020 року Денісова заявила, що адміністрація російської в’язниці погрожує Якименку зґвалтуванням, тисне на нього психологічно і не надає медичної допомоги.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи