У мережі показали, як це відбулося.

У центрі Києва молодий військовий освідчився коханій під час однієї з репетицій військового параду до Дня Незалежності України, що відбувся сьогодні.

Відповідне відео оприлюднив у Facebook Богдан Бондарь.

"Гарно вчора хлопчина освідчився", - написав він 23 серпня.

На запису можна побачити, як боєць підходить до дівчини, яка є його колегою, з букетом квітів, зізнається їй у коханні, стає навколішки й робить пропозицію руки та серця. Це відбувається під овації очевидців. На пропозицію дівчина відповідає ствердно, чим викликає ще більше емоцій в оточуючих. "Вітаємо", - лунає з натовпу.

День Незалежності - 2021

Сьогодні Україна святкує 30-ту річницю Незалежності. У зв'язку річницею Незалежності по всій країні відбуваються урочисті заходи.

У Києві відбувся парад військ, під час якого провели артилерійський салют з острова Труханів. В цей час в Одесі відбулось урочисте проходження бойових кораблів і проліт авіації, показ військової техніки.

Через святкові заходи у столиці в ніч з 24 на 25 серпня на дві години буде продовжено роботу столичного метрополітену та низки маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування.

Автор: Юрій Годован