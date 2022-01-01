У заході в столиці беруть участь близько тисячі осіб.

У центрі Києва розпочався смолоскипний марш з нагоди 113-ї річниці від дня народження керівника Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники заходу, який традиційно щороку організовує Всеукраїнське об’єднання "Свобода", зібралися у парку імені Тараса Шевченка.

У марші беруть участь близько 1 тис. осіб.

Вони планують пройти вул. Володимирська, бульваром Тараса Шевченка, Хрещатиком. Завершиться марш на Майдані Незалежності.

Попереду колони учасники маршу розгорнули банер з портретом Бандери.

Учасники смолоскипного маршу на честь дня народження керівника Організації українських націоналістів Степана Бандери планують завершити свою акцію біля Офісу президента.

Читайте такожУ Тернополі пам’ятник Бандері взяли під цілодобову охоронуЯк передає кореспондент УНІАН, активісти почали ходу у парку імені Тараса Шевченка і наразі йдуть бульваром Шевченка. Як повідомили організатори, учасники маршу з Майдану Незалежності планують піти до Офісу глави держави, де вимагатимуть присвоїти звання Героя України (посмертно) сотенному Української повстанської армії Мирославу Симчичу. Учасники ходи скандують гасло: "Бандера прийде – порядок наведе!". Із гучномовця лунають патріотичні пісні, у тому числі, пісня, яка завдяки соцмережам стала "вірусною", "Батько наш Бандера. Україна – мати".

Активісти біля Офісу президента Володимира Зеленського вимагали присвоїти Симчичу посмертно звання Герой України.

Довідка УНІАН. Мирослав Симчич народився 5 січня 1923 року с. Вижний Березів на Івано-Франківщині. Український військовий та громадський діяч, сотенний УПА, політв'язень, який 32 роки був ув'язнений радянським режимом. Кавалер орденів "Свободи" та "За заслуги", почесний громадянин Коломиї та Львова.

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