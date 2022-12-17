З початку війни в області загинули 650 цивільних і 1112 поранено.

У Чернігівській ОВА припускають, що у лісах регіону є невідомі поховання загиблих цивільних під час наступу російських військових.

За даними Департаменту інформаційної діяльності та зв’язків із громадськістю Чернігівської ОДА, список жертв і на сьогодні далеко не повний.

"У лютому-березні на Чернігівщині тривали запеклі бої проти російських окупантів. Часто жертвами росіян ставали не тільки українські військові, а й цивільні люди. Наша область лісиста, є громади із розкиданими далеко один від одного селами та хуторами. Тому є висока ймовірність існування досі невідомих поховань, а також місць, де можуть бути поховані жертви росіян, які вони цілеспрямовано намагались приховати", - зазначають в ОВА.

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За інформацією управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА, станом на 15 листопада відомо про 650 загиблих та 1 112 поранених цивільних осіб.

В ОВА закликали всіх, хто має інформацію про невідомі та досі не виявлені й не досліджені вірогідні місця захоронення українських військових, а також цивільних жертв російської агресії повідомляти в поліцію або анонімно на Телеграм.

Військові злочини окупантів

На деокупованій частині Харківської області виявили тіла 534 вбитих росіянами цивільних, це з урахуванням масового захоронення в місті Ізюм, де було вилучено 447 тіл.

У листопаді на кладовищі в Ізюмі вилучено останки трьох загиблих цивільних чоловіків, яких розстріляли в машині російські окупанти.