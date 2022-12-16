На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега Дніпра.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти продовжують штурмувати українські позиції, шукаючи слабкі місця для прориву.

Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує штурмові дії на наші позиції, намагаючись знайти слабкі місця в лінії оборони для прориву", - сказано в повідомленні. При цьому зазначається, що ворог обстрілював райони понад двадцяти населених пунктів.

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В Генштабі зазначають, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро.

"Постраждали понад 30 населених пунктів, зокрема, Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське, Нікополь Запорізької області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон, Микільське, Токарівка і Милове на Херсонщині", - сказано в повідомленні.

Окупанти також обстріляли ряд населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській областях.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації продовжують знаходитись у прикордонних з Україною районах", - повідомляє Генштаб.

Бої за Бахмут: що відомо

Воїни грузинського легіону ліквідували групу найманців ПВК "Вагнер" у районі Бахмута на Донеччині. Втрати окупантів склали близько десятка загарбників.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Бахмут має важливе значення і якщо російські окупанти його захоплять, то зроблять з цього "взяття Берліна".

13 грудня військовослужбовець батальйону "Свобода" Національної гвардії України Ярослав Лисенко заявив, що, незважаючи на морози, українські військові продовжують утримувати Бахмут. Він зазначив, що під Бахмутом "стабільно важко".

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