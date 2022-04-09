Прийнято рішення максимально обмежити рух цим мостом.

У Чернігові через артилерійські обстріли російських окупантів зазнав пошкоджень єдиний пішохідний міст через річку Десна.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус Telegram-каналі.

"Пішохідний міст через Десну постраждав внаслідок артилерійських обстрілів з боку окупантів та знаходиться в аварійному стані. З огляду на це було прийнято спільне з ОК "Північ" рішення максимально обмежити рух цим мостом", - зазначив Чаус.

Він додав, що "транспортний рух заборонений, лише піший перехід".

Як повідомляв ОП, через бойові дії, зокрема, на Чернігівщині пошкоджено 626 км доріг державного значення (21% мережі державних трас). Зруйновано 16 мостів та шляхопроводів.

Розгромлені російські війська покинули Чернігівщину у березні. Наразі залишки підрозділів перекидають у російські прикордонні регіони для подальшого наступу на схід і південь України.

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