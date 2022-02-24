Проблеми зі зв'язком спостерігаються через перевантажену мережу

Інформація про можливі відключення мобільного зв'язку та Інтернету не відповідає дійсності. Оператори та провайдери надаватимуть послуги в умовах російської агресії.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"У мережі поширюється інформація про можливі відключення мобільного зв'язку та Інтернету - ця інформація не відповідає дійсності. Оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам. Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені в надзвичайний режим управління", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що українці повідомляють про перебої зі зв'язком. Проблеми спостерігаються через перевантажену мережу.

"Якщо ви не можете додзвонитися – здійснюйте обмін SMS", - підсумували в Держсецзв'язку.

Напад Росії на Україну - що відомо

Сьогодні, 24 лютого, о 5:00 збройні сили РФ почали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході України, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних сил України. Водночас агресор почав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

Верховна Рада ввела в Україні воєнний стан.

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