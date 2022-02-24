Президент Володимир Зеленський наголошує, що президент Російської Федерації Володимир Путін хоче знищити Україну, але українські військові дають гідну відсіч.
Про це глава держави сказав під час відеозвернення у соцмережі Facebook. Президент наголосив, що Україну "атакують не лише бомби, але й фейки".
"Важливо отримувати правду з офіційних джерел. Сьогодні Росія розпочала вторгенння в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу і все те, що ми будували і заради чого живемо", - наголосив Зеленський.
Водночас, глава держави звернувся до всіх українців, і в першу чергу до українських військових, які "вже прийнали на себе перший удар ворога і дають гідну відсіч".
"Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви мужні. Ви незламні. Ви українці", - сказав Зеленський.
Він закликав усіх українців не піддаватися паніці і робити усе для підтримки ЗСУ.
"Звертаюся до всіх українців, які зараз за кордоном. Ми потребуємо і вашої підтримки. Ви - потужна сила. Ви згуртована сила і довели це не раз. Ви нам зараз дуже потрібні", - сказав Зеленський.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 лютого, о 5:00 збройні сили РФ почали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході України, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних сил України. Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.