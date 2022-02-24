Президент закликав усіх українців не піддаватися паніці і робити усе для підтримки ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що президент Російської Федерації Володимир Путін хоче знищити Україну, але українські військові дають гідну відсіч.

Про це глава держави сказав під час відеозвернення у соцмережі Facebook. Президент наголосив, що Україну "атакують не лише бомби, але й фейки".

"Важливо отримувати правду з офіційних джерел. Сьогодні Росія розпочала вторгенння в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу і все те, що ми будували і заради чого живемо", - наголосив Зеленський.

Водночас, глава держави звернувся до всіх українців, і в першу чергу до українських військових, які "вже прийнали на себе перший удар ворога і дають гідну відсіч".

"Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви мужні. Ви незламні. Ви українці", - сказав Зеленський.

Він закликав усіх українців не піддаватися паніці і робити усе для підтримки ЗСУ.

"Звертаюся до всіх українців, які зараз за кордоном. Ми потребуємо і вашої підтримки. Ви - потужна сила. Ви згуртована сила і довели це не раз. Ви нам зараз дуже потрібні", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 лютого, о 5:00 збройні сили РФ почали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході України, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних сил України. Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан.