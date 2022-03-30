У застосунку "Дія" можна подати заявку для відшкодування зруйнованого майна через російську агресію.

Після повномасштабного вторгнення 24 лютого Росія нещадно обстрілює жилі квартали та окремі будинки. Десятки тисяч людей залишилися без домівок. Держава гарантує відбудування зруйнованого через війну майна. Щоб отримати відшкодування, потрібно подати заявку в застосунку "Дія".

Хто може отримати відшкодування

Скористатися послугою можуть особи з українським громадянством, у яких з 24 лютого через військові дії було пошкоджено:

приватні, садибні, дачні та садові будинки;

квартири;

іншій житлові приміщення, на які зареєстровано окреме право власності.

Як подати заявку на пошкоджене майно в "Дії"

Оновіть застосунок до останньої версії. Натисніть "Послуги", потім "Повідомлення про пошкоджене майно". Вкажіть інформацію про пошкоджений об'єкт: ПІБ власника, РНОКПП, контактні дані та інформація про об’єкт, що було пошкоджено. Після реєстрації повідомлення очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом найближчим часом.

Послуга реалізовується Мінцифрою за підтримки проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" та Офісу ефективного регулювання BRDO.

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