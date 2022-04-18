Необхідно через "Дію" подавати заяви щодо зруйнованого чи пошкодженого житла від дій окупантів

Президент України Володимир Зеленський закликає роботодавців залучати переселенців до роботи.

У вечірньому зверненні він зазначив: "Зараз кожне збережене й кожне додаткове робоче місце – це допомога захисту держави у війні".

При цьому зазначив, що за кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці. "Це 6 тисяч 500 гривень. Заяву також можна буде подати на порталі "Дія", - сказав він.

За його словами, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзвітував сьогодні про виконання доручення щодо додаткової соціальної допомоги у зв'язку з війною.

Президент України зазначив, що передбачено, що кожен переселенець може отримати грошову допомогу на проживання - щомісячно це 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дитину і оформити її можна в найближчому ЦНАПі, органах соцзахисту, а вже від середи – в "Дії".

Зеленський зазначив, що триває евакуація людей із районів, охоплених бойовими діями. "Уряд розгортає спеціальні пункти для забезпечення тимчасового проживання людей і надання грошової допомоги одразу на залізничних станціях та вокзалах"- додав він.

Зеленський зазначив, що триває збір заяв через "Дію" щодо зруйнованого чи пошкодженого житла. Закликав обов'язково подавати заяви, якщо втратили квартиру, будинок або якщо вони пошкоджені обстрілами.

Раніше повідомлялося, що Кабмін ухвалив рішення про запуск спільно з ООН двох програм виплат для внутрішньо переміщених осіб.

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