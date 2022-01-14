У Харві було похмілля.

У Дніпрі лабрадор потрапив у "ветеринарний витверезник" після новорічних свят.

Про це повідомляють у ветеринарній клініці "На Робочій".

Лабрадор Харві поступив в клініку в стані сильного сп'яніння.

"У якийсь момент новорічного застілля Харві залишився один в кімнаті. Він вирішив не втрачати часу даремно і поласувати смачненьким, поки ніхто не бачить", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожТиждень в пастці: в Одесі розібрали стіну для порятунку собаки (відео)Пес скинув зі столу пляшку коньяку, вигриз зубами пробку і вилакав її вміст. Його господарі розповіли, що він швидко сп'янів і почав "запалювати".

"Але на наступний день у пса сталося похмілля. Його все ще хитало з боку в бік, на прогулянці він не зміг помочитися, бо лапи не "слухалися". Пізніше вдома почалася блювота і пропав апетит", - йдеться в повідомленні клініки.

Харві провели дезінтакційну інфузійну терапію, схожу на ту, яку людям роблять в подібній ситуації. Після цього в клініці вирішили відкрити "витверезник для тварин".⠀

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі рятували кота, який провів 30 хвилин у пральній машині.

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