У Музеї дитинства зібрали експонати, які показують дитинство 60-90-х років ХХ століття.

У Дніпрі відкрили Музей дитинства, який є філією Дніпровського науково-технічного музею «Машини часу».

Новий музей розташувався в будинку, де свого часу жили робітники Брянського заводу, повідомляє "Радіо Свобода".

У Музеї дитинства зібрали експонати, які показують дитинство 60-90-х років ХХ століття, а над його створенням працювали 6 років.

Колекція музею налічує близько тисячі ретроекспонатів, серед яких гральні автомати, настільні ігри, книжки, іграшки, техніка, фотографії, листівки, посуд, одяг тощо. В музеї представлені іграшки, виготовлені в Дніпрі: на великому комбінаті дитячої іграшки, а також промислових і навіть оборонних підприємствах міста. Деякими експонатами можна навіть можна гратись.

Експозиція розташована в трьох залах:

«Настільні ігри та ігрові атракціони»;

«Світ іграшок»;

«Виставковий артпростір».

Експозицію музею хочуть постійно доповнювати й оновлювати: музей приймає в дарунок від містян іграшки з часів їхнього дитинства.

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Автор: УНІАН