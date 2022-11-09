З початку року близько 40% пожеж сталися в житловому секторі.

Користуватися генераторами у квартирах категорично заборонено, оскільки через використання в їхній роботі легкозаймистих речовин - бензину та газу - виділяються токсичні продукти горіння.

Як повідомив під час брифінгу речник ДСНС України Олександр Хорунжий, токсичні продукти горіння можуть проникати у будинок через вікна, тому генераторами можна користуватися, якщо вони встановлені не ближче ніж за 6 метрів від житлового будинку.

Він також зазначив, що на українському ринку з'явилися інші генератори - електричні, але вони можуть перевантажувати мережу, що спричинить пожежі.

Загалом Хорунжий повідомив, що в Україні фіксують "величезну кількість пожеж". За його словами, з початку року в країні виникла 71 тис. 761 пожежа. Близько 40% займань сталися в житловому секторі. У них загинули 1162 людини, з них 25 дітей і підлітків до 18 років, а також травмовано 1287 осіб, серед яких 89 дітей. При цьому він наголосив, що це дані без врахування тимчасово окупованих територій.

Хорунжий зауважив, що при відключенні електроенергії багато людей користуються газовими пальниками, пічним опаленням, а дехто навіть намагається встановити у квартирах генератори, що суворо забороно. Також люди використовують свічки.

Він закликав громадян обов'язково купувати сертифіковані газові пальники, у ліцензійних точках продажу, а не "з рук". Хорунжий наголосив, що потрібно ознайомитися з інструкцією їхнього використання і застосовувати, як вказує виробник.

"Ні в якому разі до них не повинні мати доступ діти, не можна залишати газові пальники без нагляду, і потрібно ховати їх від сонячних променів або від дії високих температур, бо можуть вибухнути", - наголосив речник ДСНС.

Говорячи про пічне опалення, Хорунжий зазначив, що необхідно, щоб піч не мала тріщин, пошкоджень, а під пічкою треба покласти металевий лист, щоб іскри та продукти горіння не потрапляли на підлогу.

"Не можна залишати печі без нагляду, і щоб дрова потрапляли за дверцята печі. І перед початком опалювального сезону треба прочищати димоходи, щоб там не накопичувалися продукти згорання", - наголосив він.

Також Хорунжий нагадав, що свічки треба встановлювати на тверді основи, свічники не мають бути довгими.

Він підкреслив, що основна причина виникнення пожеж - це необережне поводження з вогнем і перевантаження електромереж, внаслідок чого пожежі виникають від короткого замкнення.

Також речник ДСНС закликав громадян обов'язково вимикати прилади перед виходом з дому, бо через перепади напруги може виникнути коротке замкнення.

Руйнування енергосистеми України

Як повідомляв УНІАН, внаслідок масованих ракетних ударів з боку Росії наразі зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури України. У Офісі президента заявили, що цими ударами Росія намагається чинити "енергетичний геноцид".

Через це по всій країні почалися обмеження на постачання електричної енергії та віялові відключення світла. Останнім часом графіки планових обмежень електропостачання "Укренерго" застосовує в регіонах, де мережа зазнала найбільших пошкоджень. Мова йде про Київ і сім областей - Київську, Чернігівську, Черкаську, Житомирську, Сумську, Харківську й Полтавську.

Через це в Україні значно зріс попит на альтернативні джерела електроенергії й тепла.

Тим часом, Кабінет міністрів затвердив постанову, згідно з якою важливі для проходження опалювального сезону товари будуть звільнені від ввізного мита. До переліку таких товарів увійшли газогенератори, електричні двигуни, електрогенератори, установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачі.

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