До України прямують електрогенератори з Кореї, США та Туреччини, бо європейський ринок енергетичного обладнання українські підприємці вже спустошили.

Українцям радять купляти генератори та акумулятори, щоб мати резервне живлення під час відключень електроенергії, нагадав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу.

Проте наразі через піковий попит в Україні важко знайти таке обладнання, але воно вже прямує до України з різних країн світу.

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"Ми вже "відпилососили" генератори по Європі. Вже Корея, Америка, Туреччина продовжують масово відвантажувати генератори до України. Я думаю, що зараз певна хвиля була, коли скупили всі запаси. Проте вони вже їдуть в Україну, і їх їде багато", - сказав він.

Атаки на енергосистему України

Як повідомляв УНІАН, 10, 22 та 31 жовтня росіяни завдали масованих ракетних атак по українській енергетичній інфраструктурі.

Через це з 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електричної енергії. З 07:00 до 23:00 громадян просять мінімізувати користування електроенергією.

Українці скаржаться, що графіки відключень електроенергії часто не співпадають із опублікованими енергетичними компаніями. Це відбувається через те, що ворог майже кожного дня наносить нові удари по інфраструктурі, а задача збалансувати енергосистему ускладнюється.

Особливо жорсткі обмеження на постачання електроенергії діють в центральних регіонах України, Києва та області, бо саме ці регіони зазнали найбільших пошкоджень.

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