Пропонують в обмін на нібито евакуації дати інтерв’ю для російського інформаційного агентства.

У секторі Гази Росія проводить інформаційну операцію проти українців, поширюючи панічні настрої. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, зазначаючи, що росіяни на Близькому Сході реалізовують чергову інформаційну операцію з метою дискредитації нашої держави.

В повідомленні сказано, що громадяни РФ телефонують українцям, які наразі перебувають у секторі Гази, та поширюють серед них панічні настрої, використовуючи фейкові меседжі, зокрема, що "Україна вас кинула"; "Порятунку більше не буде"; "Росія готова вас евакуювати".

В розвідці зазначають, що російські абоненти пропонують в обмін за можливість нібито евакуації ізсектору Гази дати інтерв’ю для російського інформаційного агентства. Детальніше про зміст інтерв’ю чи можливі запитання так звані "рятівники" не кажуть нічого.

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"Терористична Москва традиційно прагне скористатись загостренням базових потреб людини в умовах збройного конфлікту, аби перейти до наступного етапу кампанії з дискредитації України, а саме ― створити відповідні пропагандистські матеріали для подальшої трансляції вигідної агресору брехні", - зазначають в ррозвідці.

ГУР МО України закликає співгромадян у секторі Гази повідомляти про всі випадки телефонного шантажу, провокацій та залякування з боку невідомих росіян.

При цьому наголошують, що Україна робить усе можливе для порятунку наших громадян.

Українці у секторі Газа - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними українських дипломатів, про евакуацію з сектору Гази попросило 367 громадян України.

Перша група українців змогла виїхати з небезпечної зони 7 листопада. Їх евакуювали через єдиний доступний пункт пропуску з Єгиптом "Рафах".

У Головному управлінні розвідки показали фото евакуації першої групи українців із сектору Газа.

Наразі із сектора Газа вдалося вивезти 43 українців.Також вдалося вивезти 36 громадян Молдови, усі вони в безпеці.

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