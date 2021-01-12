Дівчинку назвали Марічкою.

Голова Чернігівської облдержадміністрації Анна Коваленко 11 січня народила доньку.

Читайте такожНа Закарпатті новонародженій четвірні дали імена (фото)Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це вона написала на своїй сторінці у мережі Facebook.

"Привіт, Марічко! Марія Русланівна Хомчак сьогодні з‘явилась на світ. Ми щасливі", - написала вона.

Коваленко перебуває у шлюбі з головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком.

В інтерв'ю чернігівським журналістам голова Чернігівської ОДА розповіла, що з майбутнім чоловіком познайомилися у 2017 році, одружилися у 2020.

Також Коваленко зазначила, що планує поєднувати управління областю з материнством, не виключивши, щоправда, деякий час дистанційної роботи.

Шлюб Хомчака й Коваленко: що відомо

Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак, якому у червні 2020-го виповнилося 53 роки, одружився з 29-річною головою Чернігівської облдержадміністрації Анною Коваленко.

Хомчак і Коваленко зустрічалися півроку. Головнокомандувач ЗСУ був раніше одружений і розлучився в 1993 році, для Коваленко це офіційно перший шлюб.

Між Хомчаком і Коваленко різниця у віці 24 роки.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Синельник