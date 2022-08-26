У повітрі відчувається різкий запах сірководню.

У Хаджибейському лимані на Одещині зафіксовано масовий мор риби та креветки.

Про це повідомили у прес-службі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області).

Зазначається, що 26 серпня за результатами обстеження, проведеного співробітниками інспекції спільно з фахівцями Чорноморського рибоохоронного патруля, зафіксовано загибель водних біоресурсів на ділянці берегової смуги Хаджибейського лиману – в районі села Усатове.

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Зокрема, факт загибелі спостерігався на ділянці берегової смуги біля 1 тис. метрів від крайньої лінії с. Усатове в бік с. Котовка (вздовж дамби).

Приблизно в метрі від урізу води у середньому на 1 погонний метр виявлено: одну-дві особини піленгасу, 5-7 бичків, білого амуру та коропу – по 1 особині, до 100 штук креветок.

Також зазначається, що напередодні, 25 серпня, виявлено заморні явища у Хаджибейському лимані – на ділянці берегової смуги від села Берегове до села Маринівка.

Факт загибелі спостерігався на ділянці берега довжиною 4 тис. метрів, на кожному метрі виявлено 50-60 особин піленгасу, бичка – 70-80 особин, креветки – 1-2 тис. одиниць.

В обох випадках вода має зелений колір, на поверхні спостерігаються скупчення синьо-зелених водоростей, відчувається різкий неприємний запах сірководню.

"Будь-яких викидів забруднюючих речовин до водойми місцеві жителі не спостерігали. Відібрано проби води для подальшого лабораторного дослідження", - йдеться у повідомленні.

Як писав УНІАН, в Одеській області знайдено ще 4 мертвих дельфінів, які загинули внаслідок військової агресії РФ.

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