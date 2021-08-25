Інцидент стався в одному з харківських кафе.

У Харкові співробітник одного з місцевих кафе відмовився переходити на українську мову при спілкуванні з клієнтами. Натомість він почав перекривляти її.

Відповідне відео з'явилося в одному з місцевих пабліків у Twitter у середу, 25 серпня.

"Кафе "Zdorovo EST" на Ярослава Мудрого - українофобне дно. Адміністратор нахамив на прохання українського меню (якого там нема), сказав, що він славянін і русссскій. Коли ввімкнули камери, почав кривлятися "одеською говіркою". Місто має знати своїх героїв", - йдеться у повідомленні.

На відео можна почути, як відвідувачі нагадують хлопцю норми мовного закону щодо сфери обслуговування. У відповідь той, кривляючись, говорить: "Що ви кажете? ... Не розумію. Я вас недочуваю, ви мені дуже непонятні". Після цього він починає розповідати про "одеський акцент" та суржик.

Інцидент завершився тим, що автори відео покинули заклад.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Харкові продавчиня відмовилась обслуговувати жінку, яка спілкувалася українською мовою. Після скандального інциденту й розголосу її звільнили з роботи.

Автор: Іван Бойко