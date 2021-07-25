Власниця магазину відмовилася залагоджувати конфлікт і також нахамила постійній клієнтці.

У Харкові відбувся мовний скандал. Продавчиня магазину "Колос. Долина смаку" відмовилась обслуговувати жінку, яка спілкувалася українською мовою. Власниця торговельної точки відмовляється перепрошувати за вчинок підлеглої та також негативно висловлюється про державну мову.

Про інцидент на своїй сторінці у Facebook розповіла Оксана Хвиля, з якою сталася ця неприємна історія.

Так, жінка підтримує розширення сфери української мови, вона ввічливо просить продавців переходити на державну мову, коли вони звертаються до неї на російській мові. Але у кіоску "Колос. Долина смаку" на неї чекала агресія.

"Продавчиня торохтіла російською "ой, у нас зрази вкусниєєєєєє", але коли почула моє "ні, двадцять гривень лише для тих, хто обслуговує українською", її порвало. Вона почала кричати, щоб я катилася до Бандерштадту, що вона росіянка, приїхала з Росії, і що ніякої української тут не буде. Вона відібрала назад пакунок з товаром і кинула мені сто гривень", - написала харків'янка.

Читайте такожУ Бердянську під час руху загорілася маршрутка з пасажирамиПісля інциденту жінка знов повернулася до магазину вже з донькою, яка допомогла зафіксувати хамське відношення на відео.

Продавчиня не змінила своєї думки. Більш того, вона почала закривати магазин, а наприкінці відео вона звернулася до жінки у грубій формі.

"В п*зду їдь", - сказала продавчиня, коли харків'янка спитала у неї, куди ж їй їхати, щоб розмовляти українською мовою.

"Я готую офіційну скаргу. І не тільки омбудсмену. Бо я хотіла залагодити конфлікт, але її начальниця кинула слухавку зі словами "Разгаваріваєтє на украінскам? Да свіданія!" Бо, власне, я стара лояльна покупчиня, яка скуповувалася тут багато років, а це нова продавчиня, яка не встигла влаштуватися, як зчинила такий скандал.А не мати касового апарату і бикувати, ну це реально тупо. Бо там не тільки з мовою порушення", - додала обурена через мовний скандал жінка.

Харків'янка вже намагається вирішити ситуацію на законодавчому рівні. "Держспожив служба мертва структура. Подзвонила на гарячу лінію служби в Харківській області, тупо не взяли слухавку. Тоді я зателефонувала на гарячу (!!!!!!) цілодобову (!!!!) лінію центрального офісу, і там.... Правильно! Тупо не взяли слухавку!!!!!!", - написала про перші спроби жінка.

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Автор: Поліна Кузенко