Жінку-продавчиню звільнили, за інцидент перепросили, стверджує харків'янка.

Мовний скандал в одному з магазинів Харкова отримав своє продовження.

Деталі історії описала харків'янка Оксана Хвиля, яку раніше відмовилися обслуговувати українською мовою й нецензурно "послали".

За її словами, власник магазину є україномовним, родом зі Львова, а продавчиню взяв на заміну, поки основна хворіє.

"Коротше, коли я попрохала контакти, вона, радіючі, що така розумна, дала мені телефон подружки. А коли мене послала ще й її подружка... Отут в мене впала планка. Причому, власник сказав, що якби вони б не були такі дурні, подружка могла б вибачитися телефоном, і ніхто б нічого не дізнався. Коли власник побачив хвилю в соцмережах, йому стало погано", - пише вона.

Скандальній продавчині нібито вже знайшли заміну й звільнили її.

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"Єдине, що я зауважила власнику, що якби його телефон висів під склом, то я б першого набрала його, і ми б одразу все вирішили. А цій істоті я сказала в очі, що тут Україна, і тут така російська брехня, до якої вона звикла, не проходить", - додає жінка.

Вона стверджує, що дружина власника магазину вибачилася за інцидент з продавчинею.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Харкові стався мовний скандал. Продавчиня магазину "Колос. Долина смаку" відмовилася обслуговувати жінку, яка спілкувалася українською мовою. Після інциденту жінка знов повернулася до магазину вже з донькою, яка допомогла зафіксувати хамське відношення на відео. Продавчиня не змінила своєї думки. Більш того, вона почала закривати магазин, а наприкінці відео вона звернулася до жінки у грубій формі. "В п*зду їдь", - сказала продавчиня, коли харків'янка спитала у неї, куди ж їй їхати, щоб розмовляти українською мовою.

Автор: Юрій Годован