На похованні не було батьків загиблих, оскільки вони проживають на тимчасово окупованій території у Запорізькій та Луганській областях.

У Харкові попрощалися з курсантами Нацуніверситету цивільного захисту Романом Сліпцем та Євгеном Кочетовим, які загинули внаслідок вибуху під час розбору снаряда.

Як повідомило Суспільне, місце і час поховання вранці 3 червня переносили, розповіла мати дівчини загиблого Євгенія Кочетова Галина Стеценко. Але родинам і близьким загиблих курсантів деталі не повідомили. Загалом, за словами жінки, після суспільного розголосу трагедії керівництво вишу почало ігнорувати родини загиблих, хоча до цього їм кілька разів телефонували.

"Я спілкувалась з мамою Жені, їй ніхто не повідомив, ніхто не телефонував. Ми дізналися з Telegram-каналів... Трагедія сталася близько 15 години 31 травня, а ми дізналися близько 18:30. Ми самі шукали телефони лікарень, не могли нікуди додзвонитися. У нас була надія, що хлопці живі, бо писали, що їх повезли до лікарні", - розповіла жінка.

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За словами Галини Стеценко, в одного з курсантів були тяжкі травми хребта, інший зазнав сильних опіків: "На момент, коли їх витягли, вони були ще живі".

На похованні не було батьків загиблих, оскільки вони мешкають на тимчасово окупованій території Запорізької та Луганської областей.

Як повідомила речниця університету Вікторія Коленко, Романа Сліпця поховають на Алеї Славі 18 кладовища у Харкові, тому, що доправити тіло на окуповану територію неможливо. Євгена Кочетова кремують.

За її словами, поховання проводиться за кошти університету.

Загибель курсантів на Харківщині

1 червня стало відомо, що у приміщенні одного з навчальних підрозділів ДСНС у Харківській області стався вибух, внаслідок якого загинули два курсанти, ще один отримав поранення. Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко тоді додав, що вибух стався вдень 31 травня. "Двоє курсантів 21 та 22 років загинули від отриманих травм у машині швидкої допомоги дорогою до лікарні", – розповів подробиці Чубенко і додав, що поранено також 20-річного курсанта.

Увечері 1 червня комісія апарату ДСНС розпочала службове розслідування у зв’язку з загибеллю курсантів. Там повідомили, що вже відсторонено 4 особи, відповідальні за навчальний процес.

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