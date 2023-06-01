Ще один курсант зазнав поранень.

У приміщенні одного з навчальних підрозділів ДСНС у Харківській області стався вибух, внаслідок якого загинули два курсанти, ще один отримав поранення.

Як повідомило місцеве видання Харків Times з посиланням на спікера Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, вибух стався вдень 31 травня. "Двоє курсантів 21 та 22 років загинули від отриманих травм у машині швидкої допомоги дорогою до лікарні", – розповів подробиці Чубенко.

Також внаслідок вибуху отримав поранення 20-річний курсант. За словами спікера прокуратури, життю постраждалого загрози немає.

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У прокуратурі повідомили, що всі були студентами 3-го курсу університету системи ДСНС.

За фактом вибуху відкрили провадження за п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу.

Місце події із залученням вибухотехніків оглядають слідчо-оперативні групи. Встановлюються свідки події та тип вибухового пристрою.