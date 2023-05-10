Зрадник знущався з людей, з'ясували правоохоронці.

Перед судом постане колишній український правоохоронець, який добровільно погодився працювати на окупантів під час захоплення Куп’янська Харківської області, а також знущався із затриманих загарбниками українців.

Як повідомляє Держбюро розслідувань, завершено слідство щодо екс-правоохоронця, який вступив до лав окупантів у складі так званого конвойного загону на базі "міліції" Куп’янська. Зрадник виконував накази окупантів та охороняв незаконно затриманих ними українців, зокрема, й учасників антитерористичної операції.

За даними правоохоронців, слідству стало відомо, що чоловік бив затриманих та знущався з них. "Зрадник навіть отримав посаду тимчасового начальника групи конвойної служби, а потім обійняв іншу - командира одного із відділень охорони окупаційної міліції в Куп’янську", - розповіли у ДБР.

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Коли росіяни втекли з Куп’янська, чоловік залишився у місті та намагався сховатися від українських правоохоронців, однак згодом його все ж затримали.

Слідчі інкримінують екс-правоохоронцю державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України), за що йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацію майна.

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Як повідомляв УНІАН, українські військові розпочали "харківський контрнаступ" на початку вересня 2022 року. Тоді за декілька днів українській армії вдалося звільнити від російських окупантів сотні населених пунктів та захопити значну кількості ворожої техніки.

Після звільнення українських територій від загарбників роботу на ній розпочали українські правоохоронці. Вони фіксували злочини російських окупантів та дані про колаборантів і зрадників та затримували їх.

Зокрема, нещодавно, 4 травня, ДБР повідомило про підозру у держзраді екс-правоохоронцю з селища Шевченкове Куп'янського району. Зрадник допомагав загарбникам створити окупаційну міліцію в селищі, патрулював вулиці, опитував та затримував місцевих мешканців. Зафіксовані факти, коли при затриманні він бив українців, а потім кілька тижнів утримував їх у камерах.

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