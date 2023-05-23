Під час окупації Куп’янська жінка вирішила співпрацювати з окупантами.

У Харкові судитимуть колаборантку, яка добровільно погодилася на співпрацю з росіянами та збиралася вчити українських дітей за стандартами освіти РФ. Їй загрожує до 10 років ув’язнення. Під час окупації Куп’янська жінка вирішила співпрацювати з окупантами та добровільно обійняла посаду "заступника начальника" в окупаційному відділі освіти.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 45-річної жінки за фактами колабораційної діяльності (ч. 3, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, колаборантка проводила наради з колективом, погоджувала найм нових співробітників у відділ, визначала розмір їх заробітної плати та підписувала відповідні документи.

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Крім того, жінка організовувала виїзд вчителів до Росії для проходження перекваліфікації та переатестації, надавала вказівки на впровадження у навчальних закладах підручників російською мовою, а також надавала підлеглим працівниками методичні та консультаційні матеріали щодо впровадження освітніх стандартів держави-агресорки в навчальних закладах.

Наразі жінку взято під варту. Її судитимуть у Червонозаводському районному суді Харкова. Колаборантці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв УНІАН, після деокупації захоплених раніше українських територій правоохоронці систематично затримують колаборантів, які добровільно погодилися на співпрацю з ворогом та займали посади в окупаційних адміністраціях та інших органах влади.

Зокрема, цього місяця також затримали подружжя з села Нова Гнилиця на Харківщині, які заперечували агресію РФ та агітували односельців підтримувати ворожу армію. Після окупації населеного пункту чоловік ремонтував військову техніку росіян та спільно з дружиною допомагав з житлом російським військовим, забезпечував їх харчовими продуктами та самогоном, який жінка власноруч варила для окупантів.

Подружжю колаборантів загрожує покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.