Посадовців відсторонено до жовтня поточного року в межах строку досудового розслідування.

Суд відсторонив від посад керівника комунальної організації "Київмедспецтранс" та його заступника, яких підозрюють в організації схеми заволодіння майже 13 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю запчастин для карет швидкої медичної допомоги.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі. Посадовців відсторонено до жовтня поточного року в межах строку досудового розслідування.

У прокуратурі нагадали, що вказані службові особи у співучасті з директорами п’яти фірм організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених КМДА для функціонування карет швидкої медичної допомоги в столиці та забезпечення їх запчастинами.

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Підконтрольні підприємства отримували перемогу у цих закупівлях та постачали автозапчастини комунальному об’єднанню за завищеними цінами. За результатами експертизи встановлено завищення вартості запчастин на суму близько 13 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 5 ст. 191 (заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем організованою групою в особливо великому розмірі, в умовах воєнного стану).

Що відомо про справу

Наприкінці липня прокуратура повідомила, що у Києві розкрали мільйони на каретах "швидких", під підозрою керівництво "Київмедспецтранс".

Правоохоронці інформували, що санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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