За даними слідчих, посадовець вимагав 38,2 тис. доларiв вiд представника комерцiйної структури за дозвіл на розмiщення реклами.

СБУ затримала на хабарі заступника начальника одного з департаментів приватного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал".

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав 38,2 тис. дол вiд представника комерцiйної структури. У таку суму він оцінив погодження дозволiв на розмiщення об'єктiв зовнiшньоï реклами на ділянках, які обслуговує "Киïвводоканал".

Співробітники СБУ задокументували отримання фігурантом авансу у розмірі 9,1 тис. доларiв.

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Правоохоронці затримали посадовця, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, у службовому кабiнетi пiд час отримання черговоï частини хабара у розмiрi 14,7 тис. доларiв.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу.

Раніше сьогодні у "Київводоканалі" заявили, що співробітники СБУ проводять обшук в головному офісі компанії.

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Автор: Інна Андаліцька