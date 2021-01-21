"Київводоканал" заявив про обшуки в головному офісі / фото instagram.com/securityservice_ukraine
Компанія "Київводоканал" заявила, що співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в її головному офісі.
Про це повідомляється на сторінці "Київводоканалу" у Facebook.
"У головному офісі ПрАТ "АК "Київводоканал" відбуваються слідчі дії, які проводить ГУ СБУ у м. Києві. Керівництво компанії відкрито до співпраці. Як тільки будуть подробиці, ми повідомимо детальніше, за умови, що це дозволить слідство", - зазначають у компанії.
фото facebook.com/vodokanal
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